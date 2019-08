OM : Les supporters avaient honte, Marseille a frappé fort

Dans : OM, Ligue 1.

Désormais en charge du Vélodrome, l'Olympique de Marseille avait jugé utile la saison passée d'afficher des messages sur les murs du couloir qui menait au terrain. « Bienvenue chez les fous », « Le chemin vers la gloire » et d'autres slogans tout aussi tragi-comiques avaient fait hurler les supporters de l'OM, ces derniers estimant que les dirigeants du club phocéen confondaient le Vélodrome et Disneyland. Mais visiblement, Jacques-Henri Eyraud a entendu le message puisque dimanche soir, les joueurs de Marseille et de Naples n'auront plus à lire les messages d'un service marketing qui avait déraillé. Comme le raconte La Provence, l'Olympique de Marseille a finalement rectifié le tir.

« Les fameuses inscriptions plaquées sur les murs du tunnel d’accès à la pelouse ont disparu. Ces phrases avaient provoqué un tollé au sein de la tifoseria marseillaise et déclenché de nombreux quolibets dans le foot français. "Fuis, il est encore temps", "Tremble", "Bienvenue chez les fous", "Toi qui entres ici abandonne tout espoir", pouvait-on lire, entre autres. Désormais, un visuel sur les 120 ans du club les a remplacées », précise le quotidien régional, qui avait également tiré à boulets rouges sur ces fameux slogans. Reste à savoir si cela aura un effet positif sur les résultats sportifs de l'Olympique de Marseille, car finalement il n'y a que cela qui compte.