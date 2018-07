OM : Les révélations étonnantes sur Payet et le buzz West Ham

Dans : OM, Mercato.

A l’heure où tout l’Olympique de Marseille espère annoncer prochainement la signature de Mario Balotelli, une rumeur a provoqué l’étonnement général sur la Canebière.

Revenu de West Ham au prix d’un énorme effort financier de l’OM, Dimitri Payet a été proposé par ses représentants au club londonien, pour un nouvel aller-retour au-dessus de la Manche. La principale raison invoquée est la volonté de Manuel Pellegrini, le nouveau manager des Hammers, d’avoir un meneur de jeu axial et de vouloir ainsi récupérer l’international français. Mais la réalité serait bien différente selon RMC, pour qui les dirigeants marseillais ne croient pas une seule seconde en un possible transfert de leur capitaine.

La raison serait plus terre à terre, puisque le clan Payet compterait se servir de cette rumeur pour obtenir une revalorisation de son contrat, et ainsi éviter de voir Mario Balotelli devenir le joueur le mieux payé du club devant lui. A moins que le Réunionnais ait réussi à placer une clause lui permettant de toujours rester le plus gros salaire du club, comme l’avait fait à un moment donné Yaya Touré avec Manchester City, il semble difficile de voir les dirigeants marseillais procéder à une augmentation salariale d’un cadre, simplement parce qu’un nouvel arrivant va décrocher la timbale.