OM : Les paris sont ouverts pour l’excuse du soir de Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Toujours pas de réaction pour l’Olympique de Marseille, qui a affiché un visage bien décevant à Angers et a fini par égaliser en fin de match pour éviter une nouvelle défaite. Un 1-1 bien triste et qui confirme les difficultés actuelles d’une équipe clairement en manque de solution. Très critiqué, Rudi Garcia tente toujours de positiver ou de chercher des excuses à la fin des rencontres, mais forcément, cela devient de plus en plus difficile. Bertrand Latour a décidé de l’aider un peu après le partage des points à Angers, le journaliste de RTL expliquant ainsi avec beaucoup d’ironie que l’OM avait tout de même repris un point à Lille, défait à domicile par Toulouse dans le même temps.