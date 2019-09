OM : Les murs ont tremblé à la mi-temps, Perrin a kiffé

Dans : OM, Ligue 1.

Lucas Perrin, défenseur de l’OM, après le nul contre Rennes (1-1) : « C’est un bon résultat. On a eu une première période compliquée. On a souffert, on a laissé trop d’espaces pour eux. Mais en deuxième période, avec le public, on a fait mieux. On s'est dit nos quatre vérités à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on a poussé, on a eu des occasions, mais ce n'est pas rentré pour gagner. J’ai pris un carton jaune bête, c’est une erreur de jeunesse. Mais je suis content de ma première au Vélodrome, même si ça aurait été mieux avec la victoire au bout », a-t-il lancé sur Canal+.