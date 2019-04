OM : Les kilos ou le manque d’envie, Dimitri Payet accusé

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a un an de cela, Dimitri Payet était en train de porter l’Olympique de Marseille vers la finale de l’Europa League, et fonçait même vers une Coupe du monde qui lui tendait les bras.

Mais depuis sa blessure et son forfait pour le Mondial, le Réunionnais n’a jamais vraiment réussi à retrouver ses marques. En dehors des coups de pied arrêtés, le meneur de jeu marseillais ne pèse plus sur les performances de son équipe et a même été cantonné au banc de touche pendant une bonne partie de la deuxième moitié de saison. Et ce n’est pas une surprise pour Bernard Bosquier, pour qui l’ancien lillois et stéphanois notamment n’est plus un élément décisif, même si l’ex-défenseur de l’OM se demande surtout pourquoi Payet ne répond plus présent.

« L'équipe entière n'est pas au rendez-vous, mais je crois que Payet a fait son temps. Il est toujours capable de faire de belles choses, mais ce qui me gêne, c'est qu'il ne met pas de mordant dans ses actions, et c'est un signe. Je ne sais pas s'il a repris quelques kilos ou s'il est lassé, mais il ne donne pas tout, et ce n'est pas normal pour un cadre comme lui. Avec son statut, il devrait sonner la révolte, et ce n'est pas le cas », a déploré Bernard Bosquier dans Le Phocéen. Reste à savoir si cette saison mitigée marquera la fin de son aventure, alors que Payet est régulièrement annoncé en Chine, le seul championnat qui peut lui offrir un salaire meilleur que le sien actuellement à l’OM.