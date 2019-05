OM : Les joueurs ont flingué Garcia, Amoros se lâche

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille est clairement dans de sales draps à quatre journées de la fin du championnat.

Désormais sixième de la Ligue 1, à cinq unités de la quatrième place et de l’AS Saint-Etienne, le club phocéen est bien parti pour vivre une saison blanche. Décevant dans les coupes nationales et en Europa League, Marseille n’a jamais réussi à trouver le bon chemin en championnat. Et l’OM pourrait payer son inconstance très cher en bouclant l'exercice en dehors des places européennes. Ce qui serait vécu comme une catastrophe par la direction olympienne, qui verrait alors son Champions Project réduit à néant. La faute aux joueurs, d’après les dires de Manuel Amoros.

« Je pense que la Ligue des Champions c’est terminé. L’Europa League il y a encore une possibilité. Il faut toujours y croire. L’espoir est de finir quatrième. Il y a encore quatre matchs à jouer, mais maintenant il ne faut plus faire de faux pas. Aujourd’hui les joueurs doivent prendre conscience que les objectifs à l’arrivée de McCourt, se qualifier en Champions League, ne sont pas accomplis. Mais finir quatrième reste encore possible, par contre il faut que les joueurs se lèvent un peu le cul et prennent conscience que le club a besoin de la Coupe d’Europe. Si les joueurs ont lâché Garcia ? C’est compliqué à dire parce qu’on ne vit pas avec eux. De l’extérieur on a l’impression qu’il y a un relâchement de la part des joueurs. Je me rappelle de Thauvin qui avait dit après la défaite à Bordeaux : ‘Jouer en Ligue des Champions ? Mais pour montrer quoi ?’. Il faut lui rappeler quand même qu’en finissant troisième, il y a une entrée d’argent qui est conséquente, ce qui permettrait d’investir sur des joueurs. Même si les joueurs disent qu’ils ne se relâchent pas, sur le terrain ça se voit beaucoup. On a l’impression qu’ils ont lâché Garcia », balance, sur le site FC de Marseille, l’ancien joueur de l’OM, qui estime donc que le club marseillais ne réalisera pas l’exploit de la fin de saison, malgré le choc prévu face à l’OL le 12 mai prochain.