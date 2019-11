OM : Les cancres n’ont rien à faire à Marseille, ça va barder

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a changé d’entraîneur en nommant André Villas-Boas. Mais le club phocéen a également opéré des changements au niveau du centre de formation…

Effectivement, l’expérimenté Nasser Larguet, réputé comme excellent formateur, a été nommé directeur du centre de formation olympien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les minots de l’Olympique de Marseille ont intérêt à filer droit avec le Franco-Marocain de 61 ans. Interrogé par Le Phocéen sur l’évolution de certains jeunes ayant récemment côtoyé le groupe professionnel, le nouveau boss de la formation marseillaise a tiré un premier coup de gueule.

« Dernièrement, lors de la trêve internationale, André Villas-Boas a pris sept jeunes à l’entraînement. J’ai assisté à ces séances et je n’étais pas du tout satisfait de leurs productions. Je leur ai dit qu’ils devaient faire beaucoup plus que ça. Ceux qui monteront chez les pros seront ceux qui se montreront dignes de le faire. S’ils ne font pas les efforts, ils ne feront pas une minute avec eux. L’état d’esprit des jeunes a changé ces dernières années, avec des comportements plus individuels. C’est ce que je souhaite changer, en leur faisant comprendre ce que signifie l’institution OM avec ses particularités » a prévenu Nasser Larguet, pas là pour se faire des copains et encore moins pour être cool avec les jeunes joueurs du centre de formation. C’est peut-être cette intransigeance dont l’Olympique de Marseille avait besoin pour faire éclore plus de pépites…