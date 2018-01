OM : Les cadors européens veulent piquer un joueur à l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a mené une longue bataille pour faire signer son premier contrat professionnel à Boubacar Kamara (18 ans).

Grand espoir du centre de formation de l’OM, le joueur s’est finalement engagé avec Marseille jusqu’en juin 2020 grâce à la persévérance d’Andoni Zubizarreta dans ce dossier. Régulièrement utilisé au poste de milieu défensif par Rudi Garcia en Ligue Europa depuis le début de la saison, l’ancien capitaine de la réserve de l’OM était très convoité avant de signer professionnel puisque le Borussia Dortmund et Arsenal avaient tenté de rafler la mise au nez et à la barbe du club olympien.

Malgré la signature de son contrat dans la cité phocéenne, Boubacar Kamara a toujours la cote. Et selon les informations de Corriere Dello Sport, des pointures européennes gardent en tête de le recruter. Ainsi, quatre clubs auraient jeté son dévolu sur le jeune olympien : Manchester United, Chelsea, Arsenal et le Borussia Dortmund. Blessé mi-novembre, « Bouba » comme il est appelé au sein du groupe marseillais, devrait retrouver les terrains de Ligue 1 en janvier. L’occasion pour lui de confirmer les promesses entrevues il y a quelques semaines, et de continuer à attirer la convoitise des plus grands…