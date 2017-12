OM : Les 24ME génialement dépensés par l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En ce dernier jour de l'année 2017, l'heure est encore au bilan, et avant l'ouverture du mercato hivernal, on sait déjà quelles ont été les bonnes et les moins bonnes affaires du marché estival des transferts. Ce dimanche, L'Equipe a réalisé l'équipe-type de Ligue 1 avec les joueurs arrivés l'été dernier dans notre Championnat. Et dans cette formation, on trouve trois joueurs de l'Olympique de Marseille, lesquels n'ont pas coûté une fortune à Frank McCourt mais s'avèrent être trois excellentes pioches.

Les trois joueurs marseillais concernés sont Adil Rami, recruté pour 6ME au FC Séville, Jordan Amavi, arrivé d'Aston Villa pour 10ME et bien entendu Luiz Gustavo acheté par l'OM à Wolfsburg pour 8ME. Un trio qui a donc coûté 24ME à l'Olympique de Marseille mais apporte beaucoup sportivement depuis le début du championnat. De quoi faire oublier deux opérations moins convaincantes, à savoir les signature de Valère Germain (8ME+2ME de bonus) et de Kostas Mitroglou (15ME), même si la saison n'est pas finie et si ces deux joueurs peuvent rectifier le tir.