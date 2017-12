OM : Les 200ME de l'OM Champions Project déjà croqués !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Au moment du lancement du fameux OM Champions Project, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud avaient évoqué un budget de 200ME afin de mettre le club phocéen sur les rails. Une enveloppe importante mais pas colossale compte tenu des prix pratiqués sur le marché des transferts. Et 18 mois après la reprise de l'Olympique de Marseille par le milliardaire phocéen, Jean-Pierre Foucault, ancien président de l'association OM, et très proche des dirigeants de Marseille affirme que l'enveloppe de 200ME a déjà été dépensée.

« Eyraud nous a dit dans le secret de son bureau mercredi matin que les 200 millions d’euros ont été atteints. Donc j’espère pour le club que l’investissement ira un peu plus loin. Mais il n’y a pas que l’argent qui compte, il faut aussi savoir fabriquer ses propres joueurs », a confié, sur RMC, l’animateur de TF1, lequel met évidemment un gros coup de froid à quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver. Reste que Frank McCourt n'a plus communiqué depuis des mois sur ce thème et que le classement actuel de l'OM va peut-être l'inciter à ouvrir un peu plus son portefeuille. Les supporters marseillais ne doivent attendre que cela durant ce marché des transferts qui se profile.