OM : Le vrai Strootman premier renfort de l'OM au mercato d'hiver

Dans : OM, Ligue 1.

De mieux en mieux du côté de l'Olympique de Marseille, Kevin Strootman a affiché un véritable visage de leader après la victoire à Caen (1-0).

Dimanche, le club phocéen est quelque peu sorti de la crise. En gagnant son premier match depuis près de deux mois, l'OM a relancé la machine en Ligue 1, la seule compétition qui lui reste pour la deuxième partie de saison. Désormais septième, à une petite unité du Top 5 avec un match en moins, Marseille s'est donc relancé dans la course à l'Europe. Tout cela en grande partie grâce à Kevin Strootman. En l'absence de Luiz Gustavo, l'international néerlandais a clairement pris le leadership dans l'entrejeu. Très précieux dans la récupération de balle, l'ancien de la Roma a aussi été décisif en délivrant un centre parfait sur l'unique but de Sanson. Quatre jours après sa première réalisation en France contre l'ASSE (1-2). Autant dire qu'il monte enfin en puissance, ce qu'il ne cache pas.

« C'était important de gagner, pour prendre les trois points. Maintenant, nous devons penser au match de vendredi contre Lille, c'est très important pour nous. J'espère que nous allons continuer à gagner des matchs. Physiquement, je suis un peu mieux, c'est vrai. Je suis heureux pour l'équipe et pour le club. Nous devons continuer comme ça pour gagner des matchs. C'est important d'être décisif. Mais nous faisons le travail tous ensemble. Nous devons continuer comme ça. Nous devons encore beaucoup travailler. Le jeu n'a pas été bon, on peut l'améliorer. C'est bien de ne pas prendre de but, surtout à l'extérieur, c'est toujours plus facile pour l'emporter après », a détaillé, sur Le Phocéen, le milieu de 28 ans, qui sait que son OM va mieux, mais qu'il peut encore mieux faire en 2019. Marseille n'aura de toute façon pas le choix, vu que le groupe de Rudi Garcia ambitionne de finir sur le podium de la L1 pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.