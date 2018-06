OM : Le Vélodrome ? Bielsa en a encore des frissons

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Marcelo Bielsa a beau avoir quitté l’OM au soir de la première journée de championnat lors de la saison 2015-16, les supporters du club provençal le mettent toujours sur un piédestal.

Il faut dire que, malgré l’absence de podium lors de la saison précédente, l’équipe d’El Loco avait pratiqué un football rarement vu en France, avec une furieuse envie d’attaquer qui a marqué pour longtemps les fans les plus fervents de la devise « Droit au But ». Alors, en dépit de son passage catastrophique à Lille, les supporters ont Marcelo Bielsa dans leur cœur, et c’est réciproque. Tout juste nommé à Leeds United, en D2 anglais, l’Argentin a eu une belle pensée pour l'OM.

« Marseille est un souvenir inoubliable. Le Vélodrome, avec ses supporters, est une des plus belles expériences que le football pouvait m’offrir », a loué Marcelo Bielsa, beaucoup moins dithyrambique au sujet de son aventure à Lille.

« Lille est le pire souvenir de ma carrière. Pas à cause de la ville, des joueurs, des supporters ou des employés du club. Mon ego a été touché comme ce n’était encore jamais arrivé dans ma carrière. Ce n’est pas non plus à cause des résultats, suffisamment mauvais pour entamer l’estime que j’ai de moi-même, mais parce que j’ai été débarqué par les personnes qui m’avaient embauché alors que nous avions joué à peine 20% des matchs », a pesté le nouvel entraineur de Leeds United, même si la situation commençait à devenir sérieusement catastrophique à Lille avant son éviction.