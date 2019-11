OM : Le Vélodrome a fait la différence, Mandanda est fier

Dans : OM.

Steve Mandanda, capitaine de l’Olympique de Marseille, après la victoire contre l’OL (2-1) : « Il fallait absolument gagner ce match-là. Déjà sur un plan comptable pour remonter au classement et être sur le podium de la Ligue 1. Ensuite, on connaît la rivalité qu'il y a entre les deux clubs. Nos supporters ont mis une ambiance de folie au Vélodrome. On se devait donc de gagner. On a la chance de vivre des moments extraordinaires dans ce stade. Quand c’est comme ça, c’est magnifique ! J’ai encore plein de matchs à faire sous le maillot de l’OM », a-t-il lancé sur Canal+.