OM : Le très attendu Mitroglou est « prêt » à en découdre avec le PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Ce dimanche soir, Kostas Mitroglou va découvrir l’ambiance si particulière des classiques opposants le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille.

Le Grec va surtout découvrir le Stade Vélodrome un soir de grande affiche, où le 12e homme jouera plus que jamais son rôle. Annoncé comme titulaire en pointe de l’attaque olympienne, l’ancien buteur de Benfica aura forcément un rôle à jouer pour aider l’OM à réaliser une grande performance. Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, il assure en tout cas qu’il est « prêt » à en découdre.

« L'objectif, c'est que l'équipe soit bien et qu'on batte le PSG. Je suis attaquant, je vais faire mon boulot, mais que ce soit moi ou pas qui marque, l'important sera de gagner. On n'a pas peur du PSG, on connaît cette équipe, il y a de grands noms, mais on n'a pas peur. Il faut rester concentrés, et moi, je suis prêt » a confié l’attaquant de 29 ans, qui est également revenu sur sa personnalité et son choix de signer à Marseille cet été. « Je suis venu à Marseille parce que c'est un grand club avec des supporters. Je suis toujours proche des gens, des dirigeants, du personnel du club et bien évidemment des fans ». Bref, le nouveau buteur de l’OM a tout pour plaire. Il peut définitivement entrer dans le cœur des supporters phocéens ce dimanche soir…