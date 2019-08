OM : Le totem d’immunité pour Zubizarreta, il dit stop !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cela fait plusieurs mois que l’Olympique de Marseille est régulièrement critiqué pour ses choix sur le marché des transferts.

Longtemps, c’est Rudi Garcia qui a été a cible des détracteurs, l’ancien coach marseillais ayant été pendant deux ans et demi le décideur n°1 du mercato à Marseille. Mais cet été, Andoni Zubizarreta n’échappe plus aux critiques. Et sur l’antenne de RMC, c’est Ludovic Obraniak qui a mis les pieds dans le plat en critiquant sans langue de bois l’ancien directeur sportif du FC Barcelone.

« Renouer avec l’Europe… La nouvelle attraction c’est l’entraîneur. Au niveau financier, c’est compliqué. On m’a fait comprendre que Garcia vampirisait le mercato. On attendait donc Andoni Zubizzareta cet été et force est de constater qu’on peut être déçu. Il est censé avoir des contacts au Barça et en Espagne. On a eu un Alvaro Gonzalez, ok… Je pense qu’un Rami bien dans ses baskets aurait été bien meilleur que lui » a balancé l’ancien milieu de Lille, lequel a souvent défendu son ancien entraîneur Rudi Garcia et critique donc en ce début de saison le directeur sportif Andoni Zubizarreta. Un point de vu qui devrait partager chez les fans olympiens…