OM : Le secret de Marseille dévoilé par un joueur

Dans : OM.

C'est une évidence, après une phase de découverte, André Villas-Boas a trouvé les bons réglages à Marseille. Et désormais l'OM est une belle machine qui fonctionne sur un principe clair.

Au soir de l’élimination de l’Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue à Monaco, quelques jours après la rouste prise à Paris, bien malin celui qui aurait pu prévoir que l’OM allait finir l’année à la place de dauphin du PSG avec une belle option sur le podium. Alors oui le club phocéen a l’avantage de ne pas joueur une coupe européenne, et cela compte forcément vu le stylé demandé par André Villas-Boas. Mais Jordan Amavi le reconnaît sans détour, les joueurs marseillais ne se ménagent plus du tout et cela suffit à expliquer la grosse série en cours du côté de Marseille en Ligue 1.

Après la victoire contre Nîmes, celui qui était encore il y a quelques mois la bête noire du Vélodrome a reconnu que ses coéquipiers et lui avaient fait de gros efforts et en faisaient encore afin d’en arriver là au classement de L1. « Nous avons bossé, nous sommes récompensés. Cela fait énormément plaisir d’être à cette deuxième place à la trêve. Maintenant, on va bien se reposer (…) On joue avec le cœur et les tripes, ça fait toute la différence. Maintenant, il faut continuer. Les équipes vont nous attendre encore plus pour nous gratter des points », prévient quand même Jordan Amavi, qui ne veut pas que la trêve hivernale ralentisse la marche en avant de l’Olympique de Marseille et la quête d’un billet en Ligue des champions tant attendu par les supporters de l’OM.