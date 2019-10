OM : Le secret de Mandanda, ce n’est pas la balance

Dans : OM, Ligue 1.

Cet été, c’est un Steve Mandanda totalement transfiguré que les fans de l’Olympique de Marseille ont découvert.

Affiné, l’international tricolore a suivi une cure à Merano durant l’été. Et visiblement, cela porte ses fruits car en ce début de saison, le capitaine marseillais a retrouvé un niveau excellent. Mais selon son agent Stéphane Courbis, le secret du nouveau Steve Mandanda ne réside pas simplement dans sa perte de poids. Pour le représentant du n°30 de l’OM, c’est une cure médicalisée incluant également la perte de toxines, de fatigue et de stress conjuguée à un entraînement quotidien pendant les vacances qui a permis à Steve Mandanda de se relancer.

« Les gens se focalisent sur le poids. C’est la partie visible. Ce séjour d’une semaine, où il a perdu un peu plus de 2 kg, lui a surtout servi à éliminer les toxines, la fatigue et le stress. Il s’agit d’une cure médicalisée où les soins prodigués te permettent de drainer tout ton corps. À son retour, il a continué à bosser. Il s’astreignait au minimum à un entraînement quotidien pendant ses vacances. Le brassard de capitaine ? Ça lui donne encore plus de force » a commenté dans Le Parisien l’agent d’un Steve Mandanda qui espère désormais que ses efforts seront récompensés par Didier Deschamps avec une sélection en Equipe de France pour les matchs de qualification à l’Euro 2020 face à la Turquie et l’Islande.