OM : Le secret de l'OM, il tient en deux noms !

Dans : OM, Ligue 1.

Au cœur d'une période compliquée, Rudi Garcia a expliqué comment son Olympique de Marseille allait pouvoir sortir la tête de l'eau, et ce dès la réception de Caen.

Depuis la mi-septembre et son large succès contre Guingamp (4-0), le club phocéen est clairement dans le dur. Une seule fois vainqueur lors des cinq derniers matchs, avec notamment de lourdes défaites contre l'OL (2-4) et Lille (0-3), Marseille doit se redresser au plus vite pour ne pas tout perdre d'entrée de jeu, sachant que le LOSC a déjà six points d'avance sur le fauteuil de dauphin du PSG. Afin d'éviter la crise, et surtout pour passer une trêve internationale d'octobre tranquille, l'OM va devoir retrouver le chemin de la victoire contre Caen au Vélodrome ce dimanche après-midi. Pour reconnaître cette joie-là, Rudi Garcia sait comment s'y prendre.

« Il y a deux manières de voir les choses. Ou négativement, et on se met à ne plus avoir confiance. Ou positivement : cette équipe a montré qu’elle était capable d’avoir de très bons hauts. On n’a pas perdu notre football. Il faut corriger certaines situations. On prend trop de buts, et parfois sans que l’adversaire ne se procure beaucoup d’occasions. C’est ce qu’il s’est passé à Limassol. On doit empêcher Caen de marquer et continuer à être prolifique sur le plan offensif. On n’est pas la deuxième attaque du Championnat par hasard. Si on enregistre le retour de Flo Thauvin et que Dimitri Payet se trouve à 100 %, on devrait aller beaucoup mieux », a avoué, dans France Football, l'entraîneur olympien, qui estime donc que le renouveau de son équipe passera forcément par le retour au top de ses meilleurs joueurs, que ce soit en défense, là où le bât blesse actuellement, mais aussi et surtout en attaque, la principale force de l'OM la saison dernière.