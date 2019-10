OM : Le PSG arrive, le joker en or de Marseille est chaud

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Valentin Rongier, milieu de l’OM, après la victoire contre Strasbourg (2-0) : « C’était difficile physiquement. Les joueurs de Strasbourg ont fait beaucoup de courses en seconde période. Notre bloc s’est élargi un petit peu. Donc il y a eu beaucoup d’intensité dans ce match. Mettre la manière de côté ? Ouais. L’objectif, c’était de faire déjouer Strasbourg. Ce n’est pas le plus beau match qu’on a fait cette saison. En tout cas, c’est efficace. On avait extrêmement besoin de points. Vu les résultats de cette journée, il fallait absolument gagner. C’est ce qu’on a réussi à faire. L’homme du match ? Le coach me fait confiance. On commence à trouver des automatismes au milieu avec Lopez, Strootman ou Sanson. C’est très important. Le milieu, c’est la rampe de lancement d’une équipe. Le Classique contre le PSG ? On va bien récupérer, et on va tranquillement se préparer pour ce match. On aura besoin de beaucoup d’énergie », a-t-il lancé sur Canal+.