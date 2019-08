OM : Le projet McCourt n'est pas mort, les rageux ont tort

Dans : OM, Ligue 1.

Recrutement hasardeux, résultats sportifs décevants… L’année dernière, le projet de Frank McCourt a pris du plomb dans l’aile à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le propriétaire américain souhaitait voir rapidement son équipe sur le podium et donc en Ligue des Champions. L’an passé, Rudi Garcia a échoué et désormais, beaucoup d’observateurs estiment qu’il sera difficile pour ne pas dire impossible de relancer le projet de l’homme d’affaires bostonien. Dimitri Payet n’est pas de cet avis, lui qui croit plus que jamais au projet qu’il a rejoint en octobre 2017.

« J’y crois encore, bien sûr. C’est une des raisons pour lesquelles je suis toujours là. On a un groupe de qualité. On n’a pas perdu beaucoup de joueurs sur ce mercato. On a vécu une saison difficile collectivement et individuellement, mais la qualité de nos joueurs ne se perd pas comme ça. Au moment où tout le monde sera au top de sa forme, cela va se voir sur le terrain. Évidemment, je crois toujours en ce projet, on a encore des forces à mettre dans la bataille pour être dans les trois premiers cette saison » a indiqué l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille, qui refuse de penser que les ambitions de l’OM version Frank McCourt sont mortes.