OM : Le podium ou rien, Marseille se colle la pression

Dans : OM.

Vainqueur de Lyon dimanche soir, Marseille a fait un véritable bond au classement. En effet, les hommes d’André Villas-Boas sont deuxièmes de Ligue 1…

Cela n’était pas gagné après la déroute du Parc des Princes, mais l’Olympique de Marseille a parfaitement réagi en battant Lille puis Lyon au Stade Vélodrome. Deux succès qui valident les ambitions d’André Villas-Boas, lequel a indiqué dès sa première conférence de presse en France que son objectif était de terminer sur le podium. Un objectif partagé au sein du groupe, à l’image d’un Morgan Sanson qui estime que c’est l’année ou jamais pour enfin accrocher ce podium tant désiré dans la cité phocéenne…

« Le classement est assez bizarre. Tu gagnes, t’es en haut, et tu perds, t’es en bas. Tout est serré. C’est pour ça qu’il ne faut surtout pas se relâcher. Ce serait clairement un échec si on n’est pas sur le podium. On a la chance, après un début de saison mitigé, d’être deuxième. Il faut en profiter. Il faut garder cette avance et enchaîner avec une série pour creuser un peu le trou » a indiqué sur RMC le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, auteur d’un très gros match face à Lyon dimanche. Et qui s’impose enfin, au côté de Valentin Rongier, comme un joueur indiscutable aux yeux du coach André Villas-Boas. Une belle forme à confirmer après la trêve internationale avec un déplacement à Toulouse…