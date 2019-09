OM : Le podium, c'est toujours non, Mandanda insiste

Dans : OM, Ligue 1.

Tout va très vite dans le football, et encore plus à Marseille. Au fond du trou après deux journées et un point pris, l’OM remonte la pente avec trois succès de rang. Forcément, tout de suite, le podium est évoqué et les objectifs sont revus à la hausse. De quoi faire changer d’avis Steve Mandanda, qui avait annoncé en début de saison que l’une des trois premières places serait difficile à aller chercher. Malgré la bonne série en cours, le champion du monde n’a pas changé d’avis, et prend à témoin la victoire à Monaco pour expliquer que le chemin est encore long avant de voir une équipe qui peut réellement le faire changer d’avis.

« Ce sera compliqué. Regardez le match contre Monaco, c’est dur. Toutes nos victoires sont compliquées, on est accroché jusqu’au bout. Et même en menant 4-2, on se fait rejoindre au score et on cravache jusqu’à la fin… Je pense toujours la même chose. Maintenant, quand on gagne, on fait un peu moins attention. Mais il va falloir rectifier pas mal de choses car on a concédé beaucoup de buts et trop d’occasions », a confié dans La Provence le gardien de l’OM, bien conscient que son équipe ne sera pas capable de marquer quatre buts à chaque match.