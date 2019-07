OM : Le plan malin de Marseille pour s'offrir Benedetto

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, la presse argentine s’est littéralement enflammée autour d’un possible accord entre l’Olympique de Marseille et Boca Juniors pour le transfert de Dario Benedetto. Attaquant de 29 ans, l’Argentin souhaiterait rallier la cité phocéenne. Mais rapidement, La Provence a démenti un accord entre les deux clubs, et une arrivée imminente du joueur. Néanmoins, l’intérêt de Marseille pour Dario Benedetto est bien réel. Et à en croire le quotidien marseillais, un prêt n’est pas à exclure afin de recruter l’avant-centre de Boca Juniors à moindre coût.

« Hier, plusieurs médias argentins se sont fait l'écho d'un accord avec Boca Juniors pour le transfert de l'attaquant de Dario Benedetto pour environ 10 millions d'euros. Faux, nous a-t-on répondu du côté du centre Robert Louis-Dreyfus sans toutefois démentir cette piste. Très attaché à Boca dont il est l'un des joueurs préférés des socios, il aimerait changer d'air après un exercice usant et ce, en dépit d'un contrat courant jusqu'en 2021. Il en aurait récemment fait la demande à sa direction. À Buenos Aires, la possibilité d'un prêt n'est pas écartée. À condition que l'OM réussisse à passer la vitesse supérieure » indique La Provence. Reste maintenant à voir si du côté de Boca et de Dario Benedetto, on sera chaud pour un prêt. Ce n’est pas dit…