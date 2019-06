OM : Le plan de Zubizarreta pour s'offrir Olivier Ntcham

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, Andoni Zubizarreta a l’intention de rajeunir considérablement l’effectif de l’Olympique de Marseille.

La mission s’annonce délicate, car il va falloir vendre certains indésirables, et convaincre certains joueurs prometteurs de signer dans un club ne disputant pas la Coupe d’Europe. Mission difficile donc, mais pas impossible pour le directeur sportif marseillais, qui est notamment sur les traces d’Olivier Ntcham pour renforcer son milieu de terrain. Jeune international espoirs français prometteur évoluant au Celtic Glasgow, il figure dans la short-list de l’OM, mais également du FC Porto.

Et à en croire le Daily Record, cela pourrait sentir bon pour Marseille dans ce dossier puisque le FC Porto refuserait de payer la somme demandée par le Celtic pour Ntcham, à savoir 14 ME. Une somme que l’Olympique de Marseille pourrait débourser, à une condition : vendre Morgan Sanson, activement pisté par plusieurs clubs anglais dont West Ham. L’ancien Montpelliérain serait d’ailleurs, à l’heure actuelle, le joueur le plus proche d’un départ à Marseille selon La Provence. Reste maintenant à voir si le plan de Zubizarreta se déroulera sans accroc, à savoir vendre Sanson pour environ 30 ME puis récupérer, à un prix inférieur bien-sûr, Olivier Ntcham.