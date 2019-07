OM : Le plan d'Eyraud pour gratter 45 ME au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Longtemps, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont pensé que Morgan Sanson allait partir pour West Ham, moyennant environ 30 ME.

Finalement, le deal a capoté, la faute à un nombre trop important d’intermédiaires dans le dossier. Si l’ancien milieu de terrain de Montpellier est toujours sur le marché, c’est également le cas de son partenaire Maxime Lopez. Le minot, moins sollicité depuis le début du mercato, pourrait voir les choses évoluer dans les prochaines semaines. Car selon les informations du média El Gol Digital, l’Atlético de Madrid le suivrait de près.

En effet, Diego Simeone apprécierait tout particulièrement le profil de Maxime Lopez. A tel point qu’il aurait d’ores et déjà demandé à ses dirigeants de passer à l’offensive pour le recruter. L’intérêt de l’Atlético de Madrid pour Maxime Lopez est surprenant mais le plus incroyable, c’est le prix exigé par l’Olympique de Marseille dans ce dossier. Car à en croire le média espagnol, c’est une somme comprise entre 40 et 45 ME que Jacques-Henri Eyraud exigerait pour laisser filer son milieu de terrain. Une somme rondelette qui paraît bien élevée pour Maxime Lopez. Reste à voir si l’Atéltico, qui désire fortement se renforcer à ce poste, accèdera à cette demande XXL du président olympien.