OM : Le pire pour Rudi Garcia ? Daniel Riolo surprend tout le monde

Dans : OM, Ligue 1.

Dans le calendrier chargé du football français, c’est une semaine de Coupe de France qui débutera ce mardi. Mais à Marseille, les Coupes, c’est fini depuis longtemps et la réception de Bordeaux sera celle de la dernière chance pour espérer aller chercher une place européenne. En cas de nouveau revers à domicile, difficile d’imaginer Rudi Garcia conserver son poste bien longtemps. Et pourtant, cela a été maintes fois répété, et les joueurs l’ont prouvé lors de la réunion, les cadres du club sont tous à fond derrière leur entraineur, et notamment Strootman, Luiz Gustavo, Mandanda, Payet ou Rami. Alors que cela pourrait apparaître comme un point positif, Daniel Riolo estime au contraire qu’il s’agit d’un problème sérieux, démontrant la désolation au sein de l’équipe.

« Quand tu démarres un match à Reims, et que finalement cela ne te surprend pas de voir l’OM perdre, c’est qu’il y a un problème absolument profond. Et c’est même pire de voir que les cadres le soutiennent, cela veut dire qu’en fait que tout le monde est pris dans une spirale de la loose complète. Cela veut dire que les joueurs ne sont plus capables d’être en désaccord avec le coach car eux-mêmes ne comprennent pas où ça ne marche pas. C’est pour moi la preuve que l’OM ne peut pas se relever. On ne sait plus quoi faire, et c’est le point de non-retour de l’OM à l’heure actuelle », a souligné le consultant de RMC, persuadé qu’il faut désormais en finir avec Rudi Garcia tant l’OM ne semble pas en capacité de réagir.