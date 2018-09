OM : Le onze marseillais version mercato contre Francfort

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Pour son entrée en lice en Europa League, l’OM n’aura déjà pas le droit à l’erreur dans un groupe homogène, où Francfort et la Lazio Rome font figure de concurrents pour la qualification.

Autant dire que la réception des Allemands à huis-clos s’annonce déjà piège, même si Rudi Garcia doit également penser au gros match de dimanche face à Lyon. C’est pour cela que l’entraineur olympien devrait faire tourner, et mettre en avant ses recrues du marché des transferts pour faire accélérer leur acclimatation. Ainsi, Kevin Strootman, Nemanja Radonjic et Duje Caleta-Car sont attendus comme titulaires pour cette rencontre. Quelques joueurs déjà bien sollicités comme Sakai, Luiz Gustavo, Ocampos, Sanson et Mitroglou en profiteront pour souffler. Si Payet et Thauvin guideront l’animation offensive, Maxime Lopez, auteur d’une rentrée décisive face à Guingamp, en profitera pour tenter de confirmer face à Francfort.

Le onze probable de l’OM : Pelé – Sarr, Rami, Caleta-Car, Amavi – Lopez, Strootman – Thauvin, Radonjic, Payet - Germain