OM : Le nouvel objectif au rabais de Marseille en Ligue 1

Dans : OM, Ligue 1.

Plus que celle à Caen qui avait été particulièrement laborieuse, la victoire de cette semaine contre Bordeaux donne enfin quelques motifs d’espoirs aux fans provençaux.

Il faut dire que, sans les stars que peuvent être Luiz Gustavo, Rami, Strootman, Payet ou Thauvin, les Olympiens ont déployé un jeu appliqué en première période. Pas fantastique non plus, mais suffisant pour venir à bout de Bordeaux et prendre trois points précieux et regarder un peu devant au classement. Revenant sur cette rencontre, le média local Le Phocéen a voulu y voir du positif, et s’il avoue qu’aller chercher le podium sera probablement mission impossible, se battre pour une place en Coupe d’Europe n’est tout de même pas négligeable.

« Ne soyons pas naïfs, il est trop loin et seul un écroulement de Lyon ou Lille pourrait nous l'offrir. En revanche, il n'est pas interdit de l'espérer, et encore moins de s'offrir une belle bagarre avec Saint-Etienne et Montpellier pour rester à l'affut et s'offrir, au pire, une quatrième place à la fin. Bien sûr, on ne s'en contentera pas. L'OM ne peut pas se contenter de ces matches du jeudi soir. Mais, cela permettrait de poursuivre la reconstruction et surtout de l'améliorer en évitant les erreurs des derniers mercatos. Changer les hommes, la stratégie et repartir au combat. Alors, autant continuer de pousser plutôt que baisser les bras. Aimer l'OM, c'est aussi ça... », a prévenu le site marseillais, pour qui il serait temps pour les supporters d’avoir une attitude un peu plus positive et de soutenir l’équipe malgré la saison très décevante.