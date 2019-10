OM : Le nouveau Marseille est arrivé, Balbir se régale !

Dans : OM, Ligue 1.

Cette saison, c’est avec un effectif très limité en quantité que l’entraîneur olympien André Villas-Boas doit composer. Et ces dernières semaines, le coach portugais n’est pas gâté par les absences avec les blessures de Thauvin et d’Alvaro, ainsi qu’avec les suspensions de Kamara et de Payet. Ces deux derniers matchs, on a ainsi vu l’éclosion du jeune Lucas Perrin en défense. Selon Denis Balbir, ce défenseur à la mentalité irréprochable est l’un des deux symboles de ce nouvel OM, avec le capitaine Steve Mandanda, comme il l’a indiqué sur le site de But.

« Marseille parvient à sortir des jeunes dans cette période plus compliquée au niveau de la profondeur de banc. Même s’il n’y a pas de stars naissantes chez les Minots, on voit des joueurs qui répondent présents. Cela faisait très longtemps qu’on n’avait plus vu ça. C’est étonnant, surprenant mais c’est surtout une bonne nouvelle pour le club. A Marseille, on semble désireux de donner un peu plus la chance aux jeunes et c’est tant mieux. Lucas Perrin est un peu un symbole. C’est agréable de voir un jeune comme ça s’affirmer et confirmer le match d’après au Vélodrome dans un gros match. Je tiens aussi à saluer le retour au sommet d’un homme : Steve Mandanda. Sans lui, peut-être que Marseille compterait quatre ou cinq points de moins en championnat. Il est dans une forme fabuleuse » a loué le journaliste, séduit par les deux joueurs de l’Olympique de Marseille, sur qui André Villas-Boas comptera de nouveau vendredi à Amiens.