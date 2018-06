OM : Le Mondial va être long pour Thauvin, il est au courant

Dans : OM, Equipe de France, Mondial 2018.

Sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du monde malgré les critiques à son égard, Florian Thauvin a été le joueur offensif le moins utilisé par le sélectionneur durant les trois matchs amicaux des Bleus. Un signe peu encourageant pour le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes du Parisien, l’ancien attaquant de Bastia a confirmé qu’il était conscient qu’il risquait de peu jouer en Russie. Malgré cela, il garde le moral et clame haut et fort que participer à un Mondial est un « rêve d’enfant » pour lui.

« C’est déjà un rêve d’enfant d’être là et de représenter mon pays. J’ai un statut en club et un autre chez les Bleus. Je l’assume, même si ce n’est jamais simple pour un compétiteur de commencer sur le banc. J’espère gratter le plus de temps de jeu possible, mais je me suis aussi préparé dans ma tête à ne pas beaucoup jouer » a confié l’attaquant de l’Olympique de Marseille, en concurrence avec Ousmane Dembélé, Nabil Fekir ou encore Thomas Lemar derrière les titulaires que sont Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé chez les Bleus.