OM : Le Milan AC ose s’attaquer à Luiz Gustavo

Dans : OM, Mercato.

Tête d’affiche de l’OM pour la prochaine campagne d’abonnement, Luiz Gustavo est le symbole de la reconquête à Marseille.

Recruté au prix d’un bel effort financier, le Brésilien n’est pas non plus arrivé avec le tapis rouge, après une saison mitigée à Wolfsburg, dans le milieu de tableau du championnat allemand. Mais grâce à son abnégation, sa volonté, sa régularité et sa précision, le milieu de terrain a produit une saison exemplaire et de très haut niveau. Il est désormais un élément incontournable de l’effectif de Rudi Garcia.

Jusqu’à présent, cela n’avait pas vraiment débouché sur l’arrivée de courtisans, mais c’est désormais le cas. France Football annonce ainsi que le Milan AC suit de près la situation de Luiz Gustavo. Malgré les menaces de l’UEFA au sujet du fair-play financier, qui pourrait limiter ses possibilités de recrutement mais aussi priver le club lombard de Coupe d’Europe, ce dernier rêve de récupérer le Brésilien pour une somme comprise entre 10 et 15 ME. L’OM l’avait fait venir pour 10 ME, mais nul doute que même la perspective de faire une petite plus-value sur un joueur ayant passé la trentaine ne convaincra par les dirigeants de céder leur très bonne pioche de l’été dernier.