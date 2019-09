OM : Le message fort de Villas-Boas sur la place de Payet

Dans : OM, Ligue 1.

En ce qui concerne le schéma tactique, la longue absence de Florian Thauvin ne change pas les plans d’André Villas-Boas.

Depuis le départ de Luiz Gustavo, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille souhaite abandonner son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 sans véritable sentinelle. Une nouvelle composition qui pourrait permettre à Dimitri Payet de quitter son côté gauche pour jouer meneur de jeu, sans doute le poste qui correspond le mieux à ses qualités. Mais ce n’est visiblement pas l’avis du coach olympien. De son côté, Villas-Boas juge les relayeurs Maxime Lopez, Valentin Rongier et Morgan Sanson meilleurs que le Réunionnais en numéro 10.

« Ces deux dernières semaines, on a bien travaillé le 4-2-3-1, avec Max, Valentin ou Morgan par exemple. Ils nous donnent plusieurs options pour ce système, a confié le Portugais. J'étais content avec les tests effectués. On a aussi essayé ce système en match, en inversant le triangle, ça peut se passer en match, les gars ont la capacité tactique pour passer vite à ce système. Je sais qu'on parle souvent dans la presse de mettre Payet en numéro 10, mais je ne veux pas. C'est une option que j'ai prise. Dans le match, la position de Payet peut évoluer mais plus comme un deuxième attaquant, et donc plutôt comme dans un 4-4-2 que dans un 4-2-3-1. » Une consigne qui n’empêchera pas l’international tricolore de prendre le jeu à son compte.