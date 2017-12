OM : Le message de Garcia qui donne le ton du mercato

Dans : OM, Mercato.

La dernière journée de la phase aller est passée, et pendant que les joueurs observent une trêve d’une dizaine de jours, les rumeurs vont enfler jusqu’au 1er janvier 2018 et l’ouverture du marché des transferts. En dépit d’une première partie de saison très correcte, l’OM a évidemment ciblé quelques retouches à effectuer pour tenir la route dans la dernière ligne droite. Rudi Garcia en est bien conscient, mais pour sa dernière conférence de presse de l'année civile, l’entraineur olympien n’a bien évidemment pas voulu en dire trop, expliquant que les arrivées dépendraient des départs et des opportunités.

« Il faut réfléchir. Si c'est nécessaire, on fera quelque chose. Si ce n'est pas nécessaire, on ne fera rien. Il faut bien étudier les choses, cela dépendra aussi des départs. On ne sait pas. Je suis content de ce groupe, mais il faut faire attention », a expliqué Rudi Garcia, qui sait toutefois que pour le poste d’arrière gauche, l’OM ne peut pas se permettre de finir la saison avec un seul élément à ce poste, sous peine d’avoir une très mauvaise surprise en cas de pépin de Jordan Amavi.