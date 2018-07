OM : Le mercato traîne, Zubizarreta critiqué en interne

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si l'on parle beaucoup du dossier Mario Balotelli du côté de l'Olympique de Marseille, l'ombre de l'attaquant italien planant au-dessus du mercato phocéen, il y a un sujet qui pourrait rapidement fâcher du côté de la Commanderie. En effet, l'OM doit également alléger son effectif et pour cela c'est Andoni Zubizarreta qui est à la manoeuvre. Mais en interne, certains se demandent si le directeur sportif espagnol de l'Olympique de Marseille est aussi fort en matière de vente que de recrutement.

Et dans L'Equipe, la question est posée de manière plus abrupte. « Zubi semble plus à l'aise dans les discussions» «Ligue des champions» pour recruter Balotelli ou Luiz Gustavo, moins dans les tâches et les prosaïques comme proposant des joueurs aux clubs de L1 et d'anticiper les départs, ce que faisait très bien, trop bien, un Vincent Labrune », a confié au quotidien sportif une source proche de la direction de l'Olympique de Marseille. A Andoni Zubizarreta, à qui on reproche notamment l'été dernier de ne pas avoir géré le cas Rod Fanni malgré la décision prise par Rudi Garcia de ne pas conserver ce dernier, de régler ce souci. Car cette saison encore l'OM a plusieurs joueurs à vendre....