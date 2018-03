OM : Le mercato donne des ailes, l'OM veut en profiter

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a pas bougé un orteil au mercato. Pour l’heure, le pari des dirigeants phocéens semble gagnant...

En effet, le club olympien est toujours sur le podium, et en ballotage favorable pour une qualification en quarts de finale de la Ligue Europa. Mais à l’évidence, il devrait y avoir du mouvement dans l’effectif de Rudi Garcia cet été. Un renfort au poste de milieu défensif pour faire souffler davantage Luiz Gustavo semble notamment indispensable. Et selon les informations de France Football, l’OM regarde attentivement le championnat autrichien et plus particulièrement les prestations du Red Bull Salzbourg.

Et dans l’équipe filiale du RB Leipzig, il y a un joueur qui a tapé dans l’œil d’Andoni Zubizarreta, il s’agit de Diadie Samassékou. Jeune milieu défensif âge de 22 ans, l’international malien évolue à Salzbourg depuis l’été 2016. Estimé à environ 5ME, il a encore un an de contrat et l’OM pourrait profiter de la situation contractuelle du joueur pour tenter sa chance au mercato. Reste à savoir si les dirigeants du Red Bull Salzbourg, également en ballotage favorable pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue Europa, accepteront de céder leur pépite du milieu de terrain au mercato estival…