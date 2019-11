OM : Le meilleur Marseille de la saison, c'est déjà Noël !

Dans : OM.

Vendredi soir l'Olympique de Marseille a remporté un précieux succès contre Brest. Une victoire qui place l'OM dans une situation idéale. Mais pour André Villas-Boas, on a surtout vu le meilleur Marseille de la saison.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont passés par tous les sentiments vendredi mais au final ils pouvaient avoir la banane au coup de sifflet final, un but magique ayant permis à l’OM d’empocher trois points précieux dans la course au podium. Pour André Villas-Villas-Boas, il est évident que ce résultat est totalement logique tant son équipe a fait un pressing de 90 minutes, mais même si Brest a fait frissonner Marseille une minute, l’entraîneur portugais du club phocéen n’avait que des belles choses à dire de sa formation.

« Je pense que c'est notre meilleur match, mais aussi le plus stressant. Incroyable. On a tous bien joué, tous été parfaits, c'est la première fois que je n'ai rien à redire. J'étais seulement inquiet pour la fatigue, soutenir un pressing aussi intense pendant 90 minutes c'est très difficile, et les cinq minutes où on a un peu reculé, on a encaissé ce but, on n'a pas eu de chance. Une minute de terreur, et une minute de magie de Nemanja Radonjic. Je suis très content, la victoire est méritée, mais on a de nouveau souffert. Il faut rester concentré pour Angers et Bordeaux, pour les éloigner de la deuxième place, cela peut nous faire arriver à Noël dans une position confortable », s’est réjoui André Villas-Boas, qui va pouvoir regarder tranquillement la suite de cette journée de championnat de Ligue 1.