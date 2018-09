OM : Le LOSC va taper l'OM, Pépé dit pourquoi

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Avant de recevoir l'Olympique de Marseille avec son LOSC, Nicolas Pépé s'est montré plus qu'optimiste par rapport au choc de ce dimanche soir.

Il aurait pu être dans le camp d'en face, mais Nicolas Pépé jouera bien cette huitième journée de Ligue 1 sous le maillot des Dogues. Pisté par l'OM durant le dernier mercato, l'international ivoirien ambitionnera clairement d'embellir son très bon début de saison, durant lequel il a marqué quatre buts et délivré trois passes décisives, face à un gros du championnat de France. Surtout que l'attaquant de 23 ans estime que le match de Lille contre Marseille arrive à point nommé, sachant que la troupe de Galtier est invincible à la maison et que l'OM a de gros problèmes de défense, vu que Marseille a la deuxième pire arrière-garde de L1.

« La saison dernière, on avait perdu (0-1). Mais cette année, à domicile, on est sur un très bon début (3 victoires en 3 matchs). C'est le bon moment pour les prendre. Ils encaissent beaucoup de buts. Mais ils ont un potentiel offensif très important. C'est excitant de se comparer à des top players. La défaite à Bordeaux, ce sera peut-être un mal pour un bien. Si on y avait gagné, on se serait peut-être trop relâchés à Pierre-Mauroy. Là, on est en état d'alerte », a avoué, sur L'Equipe, Pépé, qui voudra dynamiter la défense phocéenne en confirmant son statut de principale arme offensive du LOSC. Mais l'OM vendra quand même chèrement sa peau, car une place de dauphin du PSG sera en jeu à Lille.