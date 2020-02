OM : Le joueur indispensable à Marseille, ce n’est pas Payet

Dans : OM.

Absent contre Angers il y a une semaine, Dimitri Payet était de retour face aux Girondins de Bordeaux. Malgré sa présence, l’Olympique de Marseille n’a pas livré une performance aboutie en attaque.

Il faut dire que lorsque l’ancien meneur de jeu de West Ham n’est pas dans une grande forme, l’attaque de Marseille peine à se montrer dangereuse. Dimanche soir, Habib Beye l’avait fait remarquer sur Canal Plus, pointant une Payet-dépendance à l’OM. « Quand on dit que Marseille est "Payet dépendant", cela a un côté un peu pervers. Quand il est moins bien, personne d'autre ne prend ses responsabilités offensivement » expliquait le consultant de la chaîne cryptée. Mais pour Christophe Dugarry, Dimitri Payet n’est pas le joueur le plus important et le plus indispensable à l’Olympique de Marseille cette saison.

En effet, le consultant de RMC a pris tout le monde à contre-pied après le match nul de Marseille sur la pelouse de Bordeaux, louant les qualités et l’importance de Steve Mandanda, le vrai homme fort de cet OM 2019-2020 à ses yeux. « C’est un bon garçon. Il a su se remettre au travail et faire preuve d’humilité. Il assume et prend ses responsabilités dans un environnement qui est tellement compliqué. Il y a une Mandanda dépendance qui est encore plus importante que Payet. Ce garçon est remarquable. En plus il est cool et sympa. Après, Marseille doit faire attention, cela revient fort derrière » a commenté Christophe Dugarry, pour qui les performances de Steve Mandanda méritent d’être soulignées. De retour à un excellent niveau, le capitaine de l’Olympique de Marseille a été décisif contre Bordeaux en effectuant un bel arrêt en face à face avec Rémi Oudin en fin de première période, avant de sortir de son chapeau l’un des arrêts de la saison devant Pablo à quelques minutes du terme de la rencontre.