OM : Le gros coup de l’ASSE qui a fait saliver Marseille

Dans : OM, ASSE, Mercato.

Contrairement à ce qui était annoncé, l’Olympique de Marseille n’a recruté personne pendant le mercato hivernal.

On s’attendait à voir le club phocéen attirer un latéral gauche et un milieu défensif, soit les besoins identifiés par l’entraîneur Rudi Garcia. D’ailleurs, les pistes évoquées dans la presse confirmaient cette tendance, et cela continue même après la fermeture du marché des transferts. En effet, le quotidien régional La Provence nous apprend que Marseille a envisagé de s’offrir Yann M’Vila (27 ans).

Le nom de l’ancien Rennais a été évoqué en interne, mais ces derniers ont finalement refermé ce dossier sans entamer la moindre démarche pour le Français. Une excellente nouvelle pour l’AS Saint-Etienne qui a attendu que le milieu soit libéré de son contrat au Rubin Kazan pour le recruter gratuitement. Autant dire que ce n’est pas l’aspect financier qui a gêné l’OM. Reste à savoir si les dirigeants marseillais ne regretteront pas leur décision en observant les performances du néo-Stéphanois cette saison.