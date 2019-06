OM : Le gros coup Brahimi, Marseille est totalement hors course

Dans : OM, Mercato.

Comme souvent ces dernières années, Yacine Brahimi (29 ans) est annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille.

Cette fois, la rumeur prend encore plus d’ampleur avec la situation du milieu offensif, en fin de contrat au FC Porto et donc libre dès le mois prochain. Encore faudrait-il que le club phocéen ait les moyens d’attirer un joueur de ce calibre. Dans le viseur de l’UEFA et sans coupe d’Europe, l’OM possède une marge de manœuvre apparemment trop limitée pour convaincre Brahimi.

Selon Record, le pensionnaire de Ligue 1 aurait tout simplement abandonné la piste de l’international algérien, qui réclamerait une prime de 6 M€ en plus d’un salaire annuel à 4,5 M€. Pas de regret pour Marseille, et encore moins si l’on en croit Goal. En effet, l’OM n’aurait absolument pas contacté l’ancien Rennais en vue d’une signature cet été. « Ça n'a jamais été une option », a confié une source proche du dossier. Quoi qu’il en soit, Brahimi serait toujours sollicité par le Betis Séville, Everton et Fenerbahçe.