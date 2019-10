OM : Le grand Mandanda is back, c'est officiel

Dans : OM, Equipe de France.

Avec la blessure au coude du capitaine Hugo Lloris, c’est Steve Mandanda qui était titulaire en Islande vendredi soir (1-0).

Une juste récompense pour le gardien de l’Olympique de Marseille selon son ancien entraîneur des gardiens, Nicolas Dehon. Interrogé par Ouest-France, celui qui a également coaché les gardiens du Paris Saint-Germain savoure le retour du grand Mandanda, dont le niveau est tout simplement exceptionnel quand il est au point physiquement, comme c’est le cas depuis le début de la saison.

« Il est plus explosif, plus tonique. Mais ce qui me marque, c’est son placement. J’ai en mémoire un coup-franc excentré contre Dijon (0-0). Il a les quelques pas qu’il faut pour aller chercher le ballon dans les airs, la confiance pour aller au contact. Je le connais et je savais que ce n’était pas fini. Il ne pouvait pas rester sur une autre fausse note. Steve, il sait où il va. Sa force, c’est de ne pas se retourner, de penser au présent et à demain. Pour lui, c’est toujours le prochain arrêt qui compte » a apprécié Nicolas Dehon, pour qui le retour au top de Steve Mandanda n’est pas une surprise. Reste maintenant au portier des Bleus de confirmer sur toute la saison…