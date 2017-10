OM : Le grand bonhomme du match, c'est Luiz Gustavo !

Dans : OM, Ligue 1.

Affecté par la disparition de sa grand-mère, Luiz Gustavo était au Brésil cette semaine pour assister aux obsèques de celle qu'il considérait comme sa deuxième maman. De retour en France seulement dimanche midi, l’international brésilien a absolument tenu à défendre sa place dans le onze de départ de Rudi Garcia. Moins en vue que face au PSG, l’ancien du Bayern Munich a tout de même réalisé un match plein, étant proche d’inscrire le deuxième but de l’OM et sauvant les siens sur sa ligne dans le temps additionnel. Après la rencontre, Rudi Garcia a rendu hommage à celui qui est sans conteste la meilleure recrue estivale de l’Olympique de Marseille.

« On a trop vite défendu notre acquis et cela a remis en confiance le LOSC mais l’équipe a eu un caractère admirable en phase défensive. Cela faisait longtemps qu’on prenait des buts et on s’était promis de ne pas en prendre contre Lille. Nous revenons à un point du troisième et à quatre points du deuxième donc c’est une bonne soirée. Tout le monde a été très bon défensivement, mais mention particulière à Luiz Gustavo. Il a voyagé toute la nuit du Brésil à la France mais a quand même tenu à jouer et a été admirable. Il y a des choses importantes dans la vie et cela en fait partie. Nous dédions cette victoire à sa grand-mère et à mon papa » a lancé l’ancien coach du LOSC, forcément ému au moment d’évoquer ceux pour qui l’OM n’a rien lâché dans une rencontre difficile du début à la fin, en atteste le nombre d’arrêts effectués par Steve Mandanda (8) dans le Nord.