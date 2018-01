OM : Le flop du mercato reçoit un soutien 4 étoiles à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Critiqué avec véhémence par certains observateurs depuis six mois, Kostas Mitroglou aurait bien du mal à monter un comité de défense à Marseille.

Néanmoins, l’international grec a reçu un soutien de tout premier plan. En effet, Jean-Pierre Papin a volé au secours du buteur de 29 ans dans les colonnes de La Provence. Selon l’ancienne gloire du Stade Vélodrome, les critiques à l’égard de Kostas Mitroglou sont injustes. Le consultant de BeIN Sports estime que c’est l’animation offensive de l’OM qui ne correspond pas à l’ancien buteur de Benfica.

« Il n'a pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Le problème, pour lui, c'est la manière de jouer de l'OM, une équipe qui privilégie le contre, la vitesse... Mais quand tu as un joueur de ce profil, tu dois offrir des possibilités de centres dans la surface. C'est un joueur de surface qui a besoin des autres pour exister... Ce n'est donc qu'une question de système, et comme ça marche pour l'équipe, ça devient compliqué pour lui. Je peux imaginer ce qu'il ressent, car je l'ai vécu » a-t-il lancé dans le quotidien régional. Pourtant, son manque d’efficacité et ses prestations ratées ont installé le doute dans l’esprit des dirigeants phocéens. En effet, ceux-ci réfléchissent sérieusement à la possibilité de prêter le joueur durant le mercato…