OM : Le feuilleton touche à sa fin, Benedetto est à Marseille !

Après quasiment un mois de négociations, la fin du feuilleton Dario Benedetto est proche à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, l’attaquant argentin de 29 ans a enfin posé le pied en Provence, indique RMC ce dimanche midi. Le futur ex-attaquant de Boca Juniors « doit encore passer sa visite médicale, sans doute soumise à une grande vigilance au regard des blessures récentes qui l’ont affecté. Elle se tiendra lundi, tandis qu’une signature d’un contrat portant sur quatre saisons (plus une en option) devrait suivre ». Par ailleurs, la radio est affirmative : « Pipa » sera en tribunes ce dimanche soir à 21h pour le match amical entre Marseille et Naples.