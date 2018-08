OM : Le « Festival de Cannes » du PSG, Eyraud refuse de le voir à l'OM

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Questionné sur le projet de l'Olympique de Marseille avec son Vélodrome, Jacques-Henri Eyraud n'a pas hésité à envoyer une petite pique vers le Paris Saint-Germain.

En juillet dernier, le club phocéen a récupéré la gestion du Vélodrome. Dans l'objectif de développer le chiffre d’affaires de l'OM, la formation olympienne a donc signé un accord avec Arema et la ville de Marseille pour l’exploitation commerciale de l'enceinte du Boulevard Michelet. Après de longs mois de négociations, l'équipe de Frank McCourt a donc eu gain de cause. Mais concrètement, que compte faire précisément Jacques-Henri Eyraud avec son stade ?

« La deuxième étape implique un déploiement à l’international plus large sur les aspects sportif et commercial. Attirer des stars comme l’a fait le PSG ? On a eu Jude Law ou Christina Milian, mais on ne cherche pas à transformer notre tribune présidentielle en Festival de Cannes... », a balancé, dans les colonnes du JDD, le président de l'OM, qui refuse donc que son Vél devienne un Parc des Princes bis. JHE avoue donc que la conquête commerciale à l’international de Marseille sera différente de celle du PSG, où la venue de stars comme Di Caprio, Rihanna ou Jay-Z est devenue une habitude depuis plusieurs années. Reste à savoir si cette stratégie sera aussi efficace que celle de l'ennemi de la capitale...