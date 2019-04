OM : Le départ de Rudi Garcia est urgent, il n'en peut plus

Dans : OM, Ligue 1.

Battu au Parc des Princes puis accroché par Angers, l’Olympique de Marseille a sombré face aux Girondins de Bordeaux, vendredi soir.

Après cette nouvelle défaite en terres girondines, Rudi Garcia n’est pas épargné en raison de certains choix curieux. Celui d’avoir placé Nemanja Radonjic dans une position de latéral gauche en première mi-temps contre Bordeaux interpelle, par exemple. Ainsi, Jonathan MacHardy s’est payé le coach olympien sur l’antenne de RMC Sport. Et pour le consultant, qui ne mâche pas ses mots, il est clair que l’ancien manager de la Roma n’a plus les épaules pour entraîner l’OM.

« Je n’ai jamais été un fan de Rudi Garcia. Mais depuis trois ou quatre matchs, ses coachings en cours de rencontre, ils sont incompréhensibles. Contre Angers c’était déjà le cas où il s’était pissé dessus et là contre Bordeaux, il fait sortir un attaquant pour faire rentrer un milieu. La saison aura été une longue purge. Garcia en conférence de presse a quand même dit que cette saison, même si ça avait été dur, que l’OM avait vécu des grands moments. Les seuls grands moments que j’ai vus ont été contre Andrézieux et Limassol. Il y aura forcément un changement de cap l’année prochaine » a confié dans des propos rapportés par FootRadio.com, le chroniqueur de l’After. Reste maintenant à voir si Rudi Garcia, qui n’a plus la confiance de ses supporters, a toujours celle de ses dirigeants.