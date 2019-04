OM : Le coup de folie de Garcia pour aller gagner à Bordeaux

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

On ne change pas une équipe qui gagne, un adage que Rudi Garcia peut oublier à l'OM après la défaite face au PSG et le nul à domicile contre Angers.

L’entraineur marseillais pourrait donc bouleverser ses habitudes prises depuis le début de l’année civile avec une grande refonte de son onze de départ. C’est du moins l’annonce effectuée par L’Equipe, qui prévoit un gros chambardement avec des décisions fortes. Ainsi, Florian Thauvin et Lucas Ocampos feraient les frais d’un passage en 5-3-2, avec un Rami confirmé dans une défense sans Bouna Sarr.

Au milieu, Strootman reprendrait sa place en lieu et place d’un Sanson moins convaincant, avec ensuite Payet en 10 derrière les deux attaquants que sont Balotelli et Germain. Un onze de départ qui surprendrait, surtout en ce qui concerne un Florian Thauvin qui reste le meilleur buteur du club, même s’il a nettement baissé de pied ces dernières semaines et a livré une prestation très décevante contre Angers samedi dernier. Un coup de folie donc signé Rudi Garcia, qui n’a pas beaucoup de certitudes au moment de s’attaquer à Bordeaux, chez qui l’OM n’a plus gagné depuis 42 ans.

La compo de l'OM face à Bordeaux selon L'Equipe : Mandanda - Sakai, Kamara, Rami, Caleta-Car, Amavi - Lopez, Strootman, Payet - Germain, Balotelli