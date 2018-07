OM : Le contrat est prêt, Balotelli n’a plus qu'à aller droit au but

Dans : OM, Mercato.

Actuellement en Italie où il s’entretient avec le club de Brescia, Mario Balotelli connaît très certainement son futur club.

Tout est réglé pour son arrivée à Marseille, et il reste désormais à l’attaquant niçois de prendre la direction de la cité phocéenne pour signer son futur contrat. Selon le média local La Marseillaise, le contrat n’a plus qu’à être paraphé, et celui-ci porte sur deux ans, et une troisième année en option. Il héritera ainsi du plus haut salaire jamais donné à l’OM, mais il s’agit aussi d’une volonté des dirigeants de mettre la main au porte-monnaie pour parvenir à recruter un avant-centre de niveau international, ce qu’ils n’avaient pas réussi à faire l’été dernier.