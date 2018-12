OM : Le constat sans pitié de Ménès avec Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille enchaine les résultats décevants cet automne, et cela s’est confirmé ce mercredi avec une défaite à rebondissements à Nantes (3-2).

Le score parle de lui-même, la défense olympienne n’a pas tenu le choc face à des Canaris très offensifs et inspirés, à l’image d’un intenable Emiliano Sala. Pour Pierre Ménès, le constat est rapide à faire avec autant de carences, qui varient en plus d’un match à l’autre : l’OM n’y est pas, et le paye à chaque sortie.

« Battu à Nantes après avoir pourtant mené deux fois au score, l’OM va de mal en pis. Même quand les Phocéens marquent deux buts à l’extérieur, ils se débrouillent pour en prendre trois. Un coup c’est l’attaque qui ne fonctionne pas, la fois d’après c’est la défense qui flanche… A l’arrivée, rien ne va », a souligné le consultant de Canal+, qui ne voit pas spécialement la formation provençale redresser la tête, alors qu’elle avait l’occasion de faire un intéressant carton plein face à des équipes plus abordables du championnat ces derniers jours.