OM : Le Champions Project est mort, bravo Eyraud !

Dans : OM, Ligue 1.

Le Champions Project est mort. De l’aveu même des dirigeants olympiens, la défaite contre Lyon dimanche soir (0-3) a tourné une page de l’histoire récente de l’OM, qui va devoir trouver un moyen de relancer la machine dès cet été. Mais pour Vikash Dhorasoo, ce projet basé sur l’achat de joueurs d’expérience afin d’atteindre très vite la Ligue des Champions était plutôt cohérent. Et sur Yahoo Sport, l’ancien milieu du PSG a rendu un petit hommage à Jacques-Henri Eyraud, critiqué de partout depuis quelques semaines.

« Ce que j’ai bien aimé, c’est que ce projet a fait un all-in en tentant un vrai coup. Ils sont allés chercher des joueurs expérimentés et c’était cohérent. Mais après ils se sont trompés dans leurs choix de joueurs. L’entraîneur n’a pas aussi trouvé la bonne formule. L’OM voulait gagner tout de suite, ils n’ont pas voulu attendre de vraiment construire. C’était risqué et ce projet ça n’a pas fonctionné. Aujourd’hui tu repars de zéro. C’est le néant et le football n’est pas forcément un cercle vertueux dans ces cas-là » a confié le consultant, pas plus pessimiste que cela pour l’Olympique de Marseille. Il suffit de trouver, cette fois, la bonne formule…